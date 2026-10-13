Юрист Маз назвала подработки для россиян с постоянной работой

Работу курьером, барменом или оператором кол-центра можно совмещать с основной занятостью. Главный юрист платформы «Наймикс» Яна Маз посоветовала учитывать не только оплату, но и привычный ритм жизни, сообщает NEWS.ru .

По словам Маз, 22% сотрудников с постоянной работой хотели бы найти подработку, но пока не имеют такого опыта. Еще 15% уже получают дополнительный доход.

В складской логистике можно комплектовать заказы, заниматься погрузкой и разгрузкой, работать разнорабочим, водителем или курьером. Общепит и гостиничный бизнес предлагают места официантов, барменов и хостес. Общительным людям также подойдут задания консультанта, промоутера или специалиста поддержки пользователей.

Юрист пояснила, что дополнительную работу по трудовому договору оформляют как совместительство, а отдельные работы и услуги — по гражданско-правовому договору. Последний не дает того же объема трудовых гарантий. Самозанятость — налоговый режим, а не замена договора.

До начала работы важно согласовать задание, сроки, оплату, условия приемки и доработок, расходы исполнителя. При поиске заказов через платформу нужно изучить оферту и условия заказа.