Юрист Леонов объяснил, когда отправка в отпуск нарушает права работника

Юрист Леонов: работодатель не может сам разделить отпуск на части

Работодатель не вправе назначать отпуск на удобные ему даты вне утвержденного графика и без уведомления сотрудника. Об этом рассказал руководитель Бюро юридических стратегий, эксперт по трудовому праву Денис Леонов, сообщает «Абзац» .

Леонов пояснил, что отпуск по утвержденному графику обычно не требует отдельного заявления или согласия работника. Но накопившиеся дни отдыха не дают работодателю права самостоятельно выбирать даты или делить отпуск на части.

По словам юриста, нужно проверить, за какие рабочие годы накопились дни отпуска и отражены ли они в графике. Трудовой кодекс запрещает не предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск два года подряд. Поэтому большой остаток дней может указывать на нарушения со стороны работодателя.

Если сотрудника предупредили об отпуске менее чем за две недели или не выплатили отпускные вовремя, он вправе письменно потребовать переноса на согласованные даты. Работодатель обязан выполнить это требование.

Отправить работника в отпуск без сохранения зарплаты по своей инициативе руководитель не может. Такой отпуск предоставляют только по письменному заявлению сотрудника; принуждать его к подаче заявления нельзя.