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    Юрист Ярмуш предупредила о сроке до пяти лет за граффити на электричке

    За граффити на общественном транспорте и зданиях нарушителям грозит штраф до 40 тысяч рублей, а в отдельных случаях — лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает Москва 24.

    Адвокат Мария Ярмуш прокомментировала видео с вагонами электрички, покрытыми граффити. Юрист напомнила, что наносить рисунки и надписи на общественный транспорт запрещено. Ответственность также может наступить за граффити на зданиях, остановках и памятниках.

    Если ущерб признают незначительным, действия нарушителя могут квалифицировать как повреждение чужого имущества. По статье 7.17 КоАП РФ штраф составляет от 300 до 500 рублей. За мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ грозит штраф от 500 до 1 тысячи рублей или арест на срок до 15 суток.

    Ярмуш отметила, что рисунок на здании можно нанести с разрешения собственника. Владелец объекта вправе потребовать полного возмещения ущерба.

    Более строгое наказание предусмотрено за надписи с пропагандой наркотиков. По статье 230 УК РФ суд может назначить ограничение свободы на срок до трех лет, арест до шести месяцев либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

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