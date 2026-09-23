В Новосибирске завели уголовное дело после избиения пенсионерки подростками

В Новосибирске возбудили уголовное дело о хулиганстве после нападения на 81-летнюю женщину. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

По данным ведомства, двое подростков избили пенсионерку на улице в Калининском районе. Следователи начали сбор доказательств.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по фактам нападений группы подростков на жителей города. Среди пострадавших была и эта пенсионерка.

Местные СМИ сообщали, что во дворе одного из домов школьницы систематически нападают на детей и пожилых. Одна из подозреваемых состоит на профилактическом учете в МВД.

Ранее в Уфе толпа подростков напала на 13-летнего школьника. Конфликт вспыхнул из-за комментария пострадавшего под роликом 16-летнего знакомого.

Зимой в Подмосковье толпа подростков жестоко избила двух мужчин, которые хотели помочь одному из школьников.