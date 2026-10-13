В Госдуме предложили сделать музеи для школьников бесплатными во время каникул
Депутат ГД Панеш призвал сделать музеи для детей бесплатными во время каникул
Программы досуга для школьников на осенних каникулах нужно расширить. С такой инициативой выступил депутат ГД Каплан Панеш в беседе с «Российской газетой».
Парламентарий напомнил, что осенние каникулы в этом году станут самыми длинными за последние 10 лет — с 25 октября по 4 ноября. Он отметил, что дети должны получить доступную и бесплатную альтернативу гаджетам, чтобы провести это время с пользой
Депутат предложил на этот период сделать бесплатным ежедневное посещение государственных музеев для всех школьников.
«Это не потребует огромных затрат: музеи и так работают, а дети получат доступ к культурному наследию», — сказал депутат.
Также он призвал организовать бесплатные сеансы в муниципальных бассейнах и спортивных секциях. Это не только развлечет детей, но и положительно отразится на их здоровье.
Панеш подчеркнул, что инициативы должны быть доступны каждому школьнику независимо от региона и достатка семьи. Финансирование можно обеспечить за счет региональных бюджетов и внебюджетных фондов.