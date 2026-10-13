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    В Госдуме предложили сделать музеи для школьников бесплатными во время каникул

    Депутат ГД Панеш призвал сделать музеи для детей бесплатными во время каникул

    Фото: 360.ru

    Программы досуга для школьников на осенних каникулах нужно расширить. С такой инициативой выступил депутат ГД Каплан Панеш в беседе с «Российской газетой».

    Парламентарий напомнил, что осенние каникулы в этом году станут самыми длинными за последние 10 лет — с 25 октября по 4 ноября. Он отметил, что дети должны получить доступную и бесплатную альтернативу гаджетам, чтобы провести это время с пользой

    Депутат предложил на этот период сделать бесплатным ежедневное посещение государственных музеев для всех школьников.

    «Это не потребует огромных затрат: музеи и так работают, а дети получат доступ к культурному наследию», — сказал депутат.

    Также он призвал организовать бесплатные сеансы в муниципальных бассейнах и спортивных секциях. Это не только развлечет детей, но и положительно отразится на их здоровье.

    Панеш подчеркнул, что инициативы должны быть доступны каждому школьнику независимо от региона и достатка семьи. Финансирование можно обеспечить за счет региональных бюджетов и внебюджетных фондов.

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