В правительстве рассказали о новом пакете мер против кибермошенников

Григоренко: в пакете мер против мошенников сделают акцент на сим-картах

Третий набор мер против телефонных и кибермошенников будет сосредоточен на противодействии махинациям с сим-картами. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко в беседе с РИА «Новости» .

«Злоумышленники повсеместно их используют», — сказал он.

По словам Григоренко, сим-карты — это анонимное оружие злоумышленников, власти намерены отнять у преступников этот инструмент.

Вице-премьер уточнил, что третий пакет мер против кибермошенников, включающий почти 20 инициатив, находится на завершающей стадии подготовки. Документ внесут в Госдуму в осеннюю сессию.

Еще в конце июля оперштаб правительства по борьбе с кибермошенничеством согласовал новые меры против кибермошенников. Речь идет о системе «Антифрод». Ее создали в рамках первого комплекса мер по борьбе с аферистами и запустили в марте этого года.