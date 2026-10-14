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    Юрист Хаминский объяснил, когда можно вернуть зимнюю обувь

    Юрист Хаминский: продавец оплачивает экспертизу при споре о причинах дефекта

    Покупатель вправе требовать возврата денег за зимнюю обувь, если она не обеспечивает заявленную защиту от холода. Одного ощущения замерзших ног недостаточно, рассказал юрист Александр Хаминский, сообщает RT.

    Хаминский пояснил: по статье 4 закона «О защите прав потребителей» товар должен соответствовать договору и быть пригодным для обычного использования. Несоответствие зимней обуви заявленным теплозащитным свойствам может свидетельствовать о недостатке.

    Ощущение холода при -5 °C само по себе не гарантирует возврата. Важны характеристики модели, условия эксплуатации и причина промерзания.

    По статье 18 покупатель может потребовать вернуть деньги, заменить обувь, снизить цену или устранить недостаток. Претензию можно подать в течение гарантийного срока. Для сезонных товаров он начинается с наступления соответствующего сезона в регионе.

    Продавец обязан принять обувь и при необходимости проверить качество. При споре о причинах недостатка он оплачивает экспертизу. Покупатель вправе присутствовать на ней и оспорить заключение в суде.

    Хаминский посоветовал сохранить чек, фотографии обуви и описание с сайта, особенно сведения о допустимой температуре эксплуатации.

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