Химик Дорохов объяснил, когда воду с привкусом металла лучше не пить

Воду с выраженным металлическим привкусом, который сохраняется после слива, лучше не использовать для питья и готовки до выяснения причины. Об этом рассказал кандидат химических наук Андрей Дорохов, сообщает Газета.ru .

Металлический привкус чаще всего связан с соединениями железа, меди и других металлов. Они могут попадать в воду из источника или из труб и деталей водопровода. Коррозию нередко сопровождают желтоватый или бурый оттенок, осадок и ржавые следы на сантехнике.

По вкусу нельзя определить металл и его концентрацию, подчеркнул Дорохов. Некоторые опасные примеси, например свинец, невозможно надежно распознать по вкусу, запаху или цвету. Поэтому отсутствие привкуса не доказывает безопасность воды, а его появление не означает автоматически, что она токсична.

Растворенное железо сначала может не менять цвет воды, но при контакте с кислородом образует бурые соединения. Поэтому прозрачная вода иногда со временем желтеет или дает осадок. Мутность и изменение цвета на фоне стойкого привкуса — дополнительные причины отказаться от ее употребления до проверки, пишет kp.ru.

Сезонные перепады температуры могут влиять на коррозию. Однако установить причину только по времени года нельзя: важны также кислотность и состав воды, состояние труб и длительность застоя.