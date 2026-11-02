Россиянам объяснили, чем опасна «нарезка» многокомнатной квартиры на студии

В последние годы все чаще многокомнатные квартиры делят на отдельные студии со своим санузлом и кухонной зоной. Они дешевле однушек и удобнее комнат в коммуналках, но покупка таких квадатных метров сопряжена с рисками, рассказала 360.ru юрист по недвижимости и аренде Елена Рудакова.

Первая проблема — возможное нарушение санитарных норм. Например, запрещено располагать «мокрые зоны» (санузлы, кухни) над жилыми помещениями соседей, что делает невозможным провернуть подобное выше второго этажа. Однако часто собственников это не устанавливает.

«Еще одна причина, по которой такая „нарезка“ на студии может быть незаконной, это возможное несоответствие инженерным возможностям дома. Коммуникации, такие как водопровод, канализация, электричество, изначально рассчитываются на определенное количество жильцов. Увеличение нагрузки может привести к авариям и перегрузкам сети», — указала эксперт.

При дележке квартиры нередко сносят несущие стены. В этом случае согласование с властями невозможно.

«Если перепланировка окажется незаконной, жилищная инспекция может выдать предписание о ее устранении, а в случае игнорирования — обратиться в суд с требованием вернуть квартиру в исходное состояние за свой счет», — отметила Рудакова.

Даже если удастся узаконить перепланировку, возникают практические сложности — например, проблемы с вентиляцией и звукоизоляцией. Возрастает нагрузка на инженерные системы — это может привести к частым авариям и сбоям в работе коммуникаций.

Откуда пошел тренд на деление больших квартир и какой штраф придется заплатить за незаконный ремонт, читайте в нашей статье.