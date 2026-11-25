Банк России выявил более 940 тысяч случаев, когда микрофинансовые организации нарушили самозапреты граждан на получение кредитов. Об этом сообщил директор департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков, передал ТАСС .

«С 1 марта 2025 года Банк России фиксирует огромное количество нарушений со стороны микрофинансовых организаций. Было выявлено почти один миллион нарушений», — заявил Кочетков на XXV Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.

Речь идет о случаях, когда МФО выдают займы гражданам, установившим запрет на получение кредитов.

Ранее экономист Дмитрий Абзалов объяснил, что микрофинансовые организации в России изначально создавались для получения небольших краткосрочных займов.