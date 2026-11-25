ЦБ выявил один миллион нарушений самозапретов на кредиты со стороны МФО
Банк России выявил более 940 тысяч случаев, когда микрофинансовые организации нарушили самозапреты граждан на получение кредитов. Об этом сообщил директор департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков, передал ТАСС.
«С 1 марта 2025 года Банк России фиксирует огромное количество нарушений со стороны микрофинансовых организаций. Было выявлено почти один миллион нарушений», — заявил Кочетков на XXV Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.
Речь идет о случаях, когда МФО выдают займы гражданам, установившим запрет на получение кредитов.
Ранее экономист Дмитрий Абзалов объяснил, что микрофинансовые организации в России изначально создавались для получения небольших краткосрочных займов.
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