Сотрудники компании «Фортекс & Ко» из Подольска, выпускающей комплектующие для мягкой мебели, прошли практическое обучение инструментам бережливого производства на «Фабрике процессов» Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Участники отрабатывали способы сокращения производственных потерь, распределения нагрузки и снижения затрат. Они освоили стандартизированную работу — единый порядок выполнения операций, а также учились распределять операции между сотрудниками с учетом их загрузки, согласовывать темп работы и сокращать простои.

Отдельное внимание уделили анализу рабочих движений и эргономике. Сотрудники оценивали, сколько времени занимают лишние перемещения, наклоны и перекладывание деталей, и разбирали, как изменение организации рабочих мест может ускорить операции.

Кроме того, участники рассмотрели влияние производственных потерь на себестоимость продукции: на практических примерах увидели, как простои, лишние действия и переделки увеличивают затраты предприятия. Важной частью обучения стала командная работа.

В 2026 году «Фортекс & Ко» также стала участником федерального проекта по повышению производительности труда. В качестве пилотного потока выбрали производство текстильного полотна: специалисты проанализировали процессы, выявили узкие места и разработали решения для их устранения.

Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Подать заявку можно на ИТ-платформе «Производительность.рф». Информация о региональных мерах поддержки бизнеса размещена на инвестиционном портале Московской области.