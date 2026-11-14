Глава РСПП предположил, что ключевую ставку не будут снижать до февраля

Банк России до февраля 2027 года не станет снижать ключевую ставку с нынешних 14%, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Об этом сообщил ТАСС .

По мнению уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей, по последним комментариям председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной об оправданности уровня ключевой ставки понятно, что пауза будет.

«До февраля я лично не жду от Центрального банка никаких подарков для бизнеса в виде снижения ставки. Тем более что Центральный банк будет ссылаться на то, что им надо еще оценить последствия налоговых изменений, тут трудно с ними спорить», — добавил бизнес-омбудсмен.

В сентябре Набиуллина заявила, что на очередном заседании совет директоров ЦБ рассматривал только сохранение ставки и не обсуждал снижение. По ее словам, проинфляционные риски выросли.