Глава РСПП предположил, что ключевую ставку не будут снижать до февраля
Шохин: ЦБ возьмет паузу и не снизит ключевую ставку до февраля
Банк России до февраля 2027 года не станет снижать ключевую ставку с нынешних 14%, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Об этом сообщил ТАСС.
По мнению уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей, по последним комментариям председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной об оправданности уровня ключевой ставки понятно, что пауза будет.
«До февраля я лично не жду от Центрального банка никаких подарков для бизнеса в виде снижения ставки. Тем более что Центральный банк будет ссылаться на то, что им надо еще оценить последствия налоговых изменений, тут трудно с ними спорить», — добавил бизнес-омбудсмен.
В сентябре Набиуллина заявила, что на очередном заседании совет директоров ЦБ рассматривал только сохранение ставки и не обсуждал снижение. По ее словам, проинфляционные риски выросли.