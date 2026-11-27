С начала осенне-зимнего сезона в Европе потратили 16,5% накопленного за лето в хранилищах газа, тогда как настоящие холода еще впереди. Об этом написала пресс-служба корпорации «Газпром».

По данным Gas Infrastructure Europe 25 ноября из европейских ПХГ подняли объем газа, рекордный для этой даты за всю историю наблюдений. Такая же ситуация была 23 и 24 ноября.

В хранилищах ФРГ осталось менее 55% — это минимальный показатель для последнего осеннего месяца.

«Отметим, что высокие темпы расхода газа из ПХГ в первом месяце сезона отбора создают предпосылки для снижения максимальной суточной производительности хранилищ в основные месяцы осенне-зимнего периода», — предостерегли в «Газпроме».

В условиях пикового зимнего спроса могут возникнуть перебои со снабжением потребителей.

Предыдущий антирекорд по откачке газа из хранилищ в Европе зафиксировали 5 и 6 ноября. На тот момент уровень заполненности ПХГ Германии упал ниже 60%.