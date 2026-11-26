Россия не должна попасть в ситуацию, когда кто-то использует технологии искусственного интеллекта против нее. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства принял участие в международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey).

«Мы не должны попасть в ситуацию, которую уже проходили, когда нам нажимают кнопку и вообще все перестает работать», — подчеркнул он.

Путин обратил внимание, что ИИ может усилить не только возможности человека, но и его ошибки. По словам президента, в мире уже фиксируется рост числа инцидентов с использованием нейросетей.

Ранее он призвал обновить Нацстратегию развития искусственного интеллекта до 2036 года. Путин объяснил, что нужно не только разрабатывать передовые решения, но и обеспечивать гармоничную работу людей и автономных систем. Под эту задачу также необходимо перестроить управленческие и производственные процессы и экономике и социальной сфере.