С декабря 2026 года по май 2027-го в 16 регионах мира заметно усугубится ситуация с острой нехваткой продовольствия. Об этом сообщила ИС «Вести» со ссылкой на новый доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации и Всемирной продовольственной программы ООН.

«Пять стран вызывают наибольшую обеспокоенность: Судан, Южный Судан, Сомали, некоторые районы Нигерии и Йемен», — отметили в документе.

Перечень «очагов голода» пополнили четыре региона: Чад, Уганда, страны Южной Африки (Эсватини, Малави, Мозамбик, Замбия и Зимбабве) и Центральноамериканский засушливый коридор. Две последние области попадают под влияние Эль-Ниньо. При этом из списка удалили Палестину и Ливан.

Главными причинами голода, по мнению авторов, остаются вооруженные конфликты, перемещение больших масс людей, экономическое давление и климатические потрясения.

В сентябре представитель ФАО ООН Олег Кобяков рассказал, что с 2022-го по 2025 год число голодающих в мире снизилось на 43 миллиона.