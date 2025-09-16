Риелтор объяснил, почему россияне все чаще покупают коммуналки

Риелтор Перескокова: спрос на коммуналки в Москве и Петербурге вырос на 25%

Россияне стали заметно чаще интересоваться коммунальными квартирами, рассказала риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в разговоре с 360.ru. По ее словам, рост спроса на коммуналки начался с конца 2022 — начала 2023 года.

Основные причины — рост цен на отдельные квартиры, высокие ставки по ипотеке, а также увеличение числа арендаторов и мигрантов. Кроме того, коммуналки стали рассматривать как инвестиции: их покупают для сдачи комнат по отдельности или для перепланировки в мини-студии.

Некоторые инвесторы делают ставку на «флиппинг» — объединяют комнаты, делают ремонт и перепродают объект дороже. Однако такие сделки связаны с рисками — в частности, из-за необходимости договариваться с соседями.

«Можно купить комнату, а соседи не захотят объединять площади», — отметила эксперт.

Отдельная причина роста интереса — падение среднего чека. Те, кто раньше мог позволить себе «однушку», сегодня чаще ограничиваются комнатой. По оценке Перескоковой, количество сделок с коммуналками и комнатами в Москве и Санкт-Петербурге за последние годы увеличилось на 15–25%, особенно в районах с хорошей транспортной доступностью.

Лидируют традиционно центры городов: в Москве — внутри ТТК, в Петербурге — знаменитые коммуналки в исторических районах. При этом старые квартиры с жильцами из среды интеллигенции, по ее словам, почти исчезли, но оставшиеся обитатели вряд ли покинут свои комнаты.

