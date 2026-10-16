Эксперт по ЖКХ Бондарь назвал правила подготовки дачи к зиме

Эксперт по ЖКХ Бондарь: замерзшая вода может повредить дачный дом

Перед закрытием дачи на зиму нужно слить воду, очистить дымоход, убрать сухую траву, отключить электричество и оплатить счета. Эти меры помогут избежать аварий и споров с соседями, рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, сообщает «Лента.ру» .

По статье 210 ГК РФ собственник отвечает за состояние имущества. Если авария причинит вред соседям, владельцу придется возместить ущерб по статье 1064 ГК РФ.

Бондарь посоветовал не ограничиваться перекрытием общего вентиля: нужно освободить от воды трубы, бойлеры и уличные емкости. При замерзании вода расширяется и может повредить оборудование.

Постановление правительства № 1479 требует очищать дымоходы перед отопительным сезоном. Эксперт также рекомендовал проверить кирпичную кладку: через щели искры могут попасть на деревянные балки. С участка нужно убрать сухую траву, ветки и обрезки древесины. За нарушения пожарных требований гражданам грозит штраф до 15 тысяч рублей по статье 20.4 КоАП РФ.

Перед отъездом следует полностью обесточить дом через вводной щиток. По словам Бондаря, сырость и холод повышают риск замыкания.

Эксперт также призвал передать показания счетчиков и оплатить квитанции. Долги могут привести к пеням, судебному иску и ограничению подачи электричества, пишет ИА НСН.