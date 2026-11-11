Экономист Юсупов предупредил, что слишком большая скидка должна настораживать

В сезон распродаж злоумышленники все чаще пытаются получить доступ к профилям покупателей, а не только украсть деньги. Об этом рассказал экономист Ахмед Юсупов, сообщает RT .

Мошенники рассылают ссылки от имени маркетплейсов, курьерских служб или «Почты России». Под предлогом проблемы с заказом или подтверждения возврата они выманивают коды из смс. Аналогичные схемы используют по телефону.

Аномальная скидка может скрывать контрафакт, дополнительные платежи или отсутствие товара. На сайтах объявлений продают уже использованные подарочные сертификаты. QR-коды на уличных листовках могут вести на фишинговые страницы или к загрузке вредоносных программ.

Юсупов пояснил: срочные предложения рассчитаны на импульсивные решения. Он посоветовал делать паузу и открывать сайт магазина вручную, а не по ссылке из сообщения. Важно проверить домен, реквизиты компании и независимые отзывы: HTTPS и значок замка не гарантируют безопасность.

Эксперт рекомендовал никому не передавать коды, пароли и полные данные карты, избегать полной предоплаты, особенно переводов на личную карту. Для покупок полезны отдельная карта с лимитом, двухфакторная аутентификация и антивирус. Проверять заказ следует в официальном личном кабинете.