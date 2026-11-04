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    Прогулка с подозрительным свертком обернулась для россиянина задержанием

    Полиция Таиланда обвинила россиянина в хранении метамфетамина

    Dickelbers
    Фото: Dickelbers/Википедия

    Полиция Таиланда обнаружила у 37-летнего гражданина России более 93 граммов метамфетамина во время задержания и последующего обыска арендованного жилья. Об этом сообщил портал The Phuket News.

    По данным источника, патрульные обратили внимание на мужчину на дороге между пляжами Камала и Калим, неподалеку от смотровой площадки.

    При появлении полицейских он попытался избавиться от свертка, перемотанного черной изолентой. Внутри находились два пакета с кристаллическим веществом общим весом более двух граммов.

    Затем сотрудники провели обыск в доме россиянина в жилом комплексе района Вичит. Там они нашли дополнительные свертки с наркотиком весом более 91 грамма.

    Анализ показал, что задержанный употреблял метамфетамин. Кроме того, в его телефоне полиция обнаружила сведения, которые указывают на причастность к наркоторговле. Мужчине предъявили обвинения в употреблении и хранении наркотиков первой категории с целью сбыта.

    Ранее россиянина задержали в Луизиане с рекордной партией метамфетамина.

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