ФСБ задержала жителя Мелитополя по подозрению в госизмене

В Мелитополе местного жителя задержали по подозрению в государственной измене. Он передавал украинской стороне данные о дислокации военной полиции в Запорожской и Херсонской областях, сообщили в центре общественных связей ФСБ.

«Установлено, что житель Мелитополя инициативно через мессенджер Telegram установил контакт с представителем террористической организации, подконтрольной спецслужбам Украины», — отметили в ведомстве.

По заданию куратора 25-летний злоумышленник собирал и передавал сведения о местах дислокации объектов территориальных органов военной полиции. Сотрудники ФСБ задержали его при очередной попытке выезда на Украину.

Против молодого человека возбудили уголовное дело и заключили под стражу.

Накануне стало известно, что украинские спецслужбы готовили серию терактов с заминированными FPV-очками для БПЛА.