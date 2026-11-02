«Это нелюдь»: сестра погибшего в Ростове раскрыла подробности расправы над супругами

В Ростове-на-Дону после ссоры на парковке 26-летний мужчина убил многодетных супругов. Сестра погибшего рассказала 360.ru подробности конфликта, который привел к расправе над многодетной парой.

По словам женщины, вечером 30 октября ее брат Андрей с женой Русланой находились на парковке ЖК «Екатерининский». Ранее у них произошла ссора с местным жителем. Тот повредил машину: поцарапал кузов и пробил колеса.

«У меня брат очень добрый, он всегда прощает. Он подошел, извинился, пожали друг другу руки и на этом разошлись. Единственное, что мой брат сказал: „Мне нужно, чтобы ты извинился перед моей женой“», — рассказала собеседница 360.ru.

Однако, когда пара вернулась с семьей из гостей, конфликт вспыхнул снова. В ответ на просьбу мужчина избил супругов, силой посадил в их автомобиль и увез. Свидетелем нападения стал один из троих детей пары.

«Это какой-то нелюдь», — заключила собеседница 360.ru.

Подозреваемый нанес мужчине и женщине множество ударов ножом. От полученных травм оба скончались на месте. После расправы тела расчленили и вывезли в Аксайский район. Там их и обнаружили.