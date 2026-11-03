В московском метро задержали мужчину, который угрожал пассажирам отверткой

В столичном метро задержали мужчину, который угрожал отверткой пассажирам. Об этом рассказали в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

Полиция установила, что пассажир 1978 года рождения размахивал отверткой в вагоне поезда на участке между станциями «Аминьевская» и «Проспект Вернадского». Кроме того, он угрожал другим людям, которые ехали вместе с ним.

Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения и задержали мужчину по месту проживания – в Апрелевке Московской области. Его доставили в отдел полиции для разбирательства.

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве. В отношении местного жителя избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.