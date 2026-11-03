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    В московском метро задержали мужчину, который угрожал пассажирам отверткой

    Фото: РИА «Новости»

    В столичном метро задержали мужчину, который угрожал отверткой пассажирам. Об этом рассказали в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

    Полиция установила, что пассажир 1978 года рождения размахивал отверткой в вагоне поезда на участке между станциями «Аминьевская» и «Проспект Вернадского». Кроме того, он угрожал другим людям, которые ехали вместе с ним.

    Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения и задержали мужчину по месту проживания – в Апрелевке Московской области. Его доставили в отдел полиции для разбирательства.

    Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве. В отношении местного жителя избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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