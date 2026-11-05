Жителя Ленобласти приговорили к 10 годам заключения за участие в террористической организации

Прокуратура: уроженец Ленобласти получил 10 лет тюрьмы по статье о терроризме

Уроженец Ленинградской области, 35-летний Дмитрий Леонов, получил 10 лет лишения свободы за участие в деятельности террористической организации. Обвинение поддержал прокурор Санкт-Петербурга Андрей Гуришев. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

По решению суда, первые три года Леонов будет отбывать наказание в тюрьме, а остальную часть срока — в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.

По данным следствия, в 2012 году Леонов находился в Сирии и работал шариатским судьей в незаконном вооруженном формировании. Весной 2015 года группировка вошла в состав «Джебхат ан-Нусры»*.

Мужчина скрылся от полиции, его объявили в международный розыск и задержали в Марокко. В феврале прокуратуре РФ удалось добиться его экстрадиции благодаря сотрудничеству с Минюстом королевства.

Ранее московские правоохранители предъявили обвинение в терроризме 21-летнему уроженцу Таджикистана, работающему поваром в ресторане Claudia.

*Организация признана террористической и запрещена в России.