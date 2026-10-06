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    В Тольятти мужчина убил и расчленил свою любовницу

    Фото: РИА «Новости»

    В Тольятти мужчина убил и расчленил свою любовницу в гараже после скандала с женой. Об этом сообщил источник 360.ru.

    По его данным, 54-летний местный житель задушил 55-летнюю знакомую в гаражном боксе в конце сентября. Перед этим между ними произошла ссора. После убийства он расчленил тело, сложил фрагменты в пакеты и выбросил их в водоем.

    Женщину считали пропавшей. После того как она не вернулась домой, родственники обратились в полицию. Ее искали сотрудники правоохранительных органов и волонтеры. Мужчина признался в преступлении, после того как полиция вышла на него.

    Как уточнили в СК России по Самарской области, злоумышленнику предъявили обвинение по статье об убийстве. Суд по ходатайству следователя отправил его под арест.

    Ранее под Нижним Новгородом мужчина убил и расчленил свою сожительницу, ее мать и дочь.

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