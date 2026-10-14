В Оренбурге нашли изрезанное тело пропавшей пять дней назад медсестры

Shot: в Оренбурге пропавшую 5 дней назад медсестру нашли мертвой в погребе

В Оренбурге в частном доме нашли тело женщины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщила пресс-служба СК России по региону.

«В одном из частных домов областного центра обнаружено тело потерпевшей с признаками насильственной смерти», — заявили в ведомстве.

Сейчас криминалисты осматривают место ЧП. В рамках расследования назначили судебные экспертизы и начали следственные действия для установления причастных к случившемся.

Как отметил телеграм-канал Shot, речь идет о 47-летней пропавшей медсестре-анестезисте. Ее обнаружили мертвой в погребе. До этого погибшую искали пять дней. Женщина пропала 9 октября — проводила дочь в школу и не вернулась.

Рядом с телом оказалась коллега женщины, она стала главной подозреваемой в убийстве. На ее теле тоже оказались ножевые ранения. По предварительным данным, она пыталась свести счеты с жизнью. Также журналисты выяснили, что у подозреваемой в убийстве медсестры более 500 тысяч рублей долгов по кредитам.