Россиян предупредили об уголовной ответственности за передачу банковской карты

Передача банковской карты посторонним лицам грозит владельцу уголовной ответственностью с максимальным сроком наказания до шести лет лишения свободы и штрафом до 500 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В ведомстве напомнили, что максимальное наказание грозит тем, кто передает свою банковскую карту за деньги для организации незаконных переводов и обналичивания денег, которые мошенники выманили у обманутых жертв.

Поправки внесли в статью Уголовного кодекса о неправомерном обороте средств платежей.

Также уголовная ответственность наступает за оформление банковской карты для передачи другому лицу, которое планирует организовать криминальный оборот денег.

Самим получателям карт также грозит до шести лет лишения свободы со штрафом от одного миллиона рублей.

С 1 сентября этого года российские банки начали передавать данные о картах своих клиентов в единую систему учета. Ее оператором станет НСПК. Окончательно база заработает с 1 марта 2027 года после вступления в силу федерального закона, направленного на борьбу с дропперами и мошенниками.