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    Доцент Щербаченко назвал признаки мошенника в переписке

    Доцент Щербаченко: просьбы назвать код и перейти по ссылке должны насторожить

    Мошенник может попытаться быстро войти в доверие и перевести разговор в мессенджер. Доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко назвал признаки обмана, сообщает RT.

    По словам Щербаченко, злоумышленник может представиться сотрудником компании или знакомым друга. Поэтому важнее следить за поведением собеседника, а не полагаться на его рассказ о себе.

    Мошенник нередко делает вид, что знает подробности о человеке или его знакомых. Затем он переходит от обычного разговора к просьбам.

    Насторожить должны ссылки, просьбы назвать код из сообщения, вопросы о документах и данных карты, а также разговоры о переводах и заработке. Еще один признак — просьба никому не рассказывать об общении. При таком поведении Щербаченко советует прекратить разговор и заблокировать собеседника.

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