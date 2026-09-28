Доцент Щербаченко назвал признаки мошенника в переписке

Мошенник может попытаться быстро войти в доверие и перевести разговор в мессенджер. Доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко назвал признаки обмана, сообщает RT .

По словам Щербаченко, злоумышленник может представиться сотрудником компании или знакомым друга. Поэтому важнее следить за поведением собеседника, а не полагаться на его рассказ о себе.

Мошенник нередко делает вид, что знает подробности о человеке или его знакомых. Затем он переходит от обычного разговора к просьбам.

Насторожить должны ссылки, просьбы назвать код из сообщения, вопросы о документах и данных карты, а также разговоры о переводах и заработке. Еще один признак — просьба никому не рассказывать об общении. При таком поведении Щербаченко советует прекратить разговор и заблокировать собеседника.