Основатели дизайн-бюро PODRUGOMU Анастасия и Иван Агальцовы связали перерасход при ремонте прежде всего с плохим планированием. Избежать лишних трат поможет подробный проект с рабочей документацией, сообщает Газета.ru .

По словам экспертов, проект позволяет точно рассчитать стоимость черновых и чистовых материалов, оборудования. Набора картинок для этого недостаточно. При качественной подготовке обоснованное увеличение бюджета связано с инфляцией: в их бюро путь от получения ключей до переезда занимает 14 месяцев.

Владельцы нередко забывают заложить расходы на мусор. Демонтаж квартиры площадью 100 метров в старом фонде с его выносом может обойтись в 1–1,5 млн рублей.

Агальцовы посоветовали заранее определить, какие задачи выполняет бригада, а какие берет на себя клиент. Подрядчик может зафиксировать цену строительно-монтажных работ в договоре, если предварительно все рассчитал.