Глава Минпромторга сообщил об утверждении ГОСТа на русскую кухню

Росстандарт утвердил ГОСТ на русскую кухню сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов на Международном форуме «Всемирный день качества — 2026». Его процитировал ТАСС .

Он рассказал, что документ разрабатывали последние два года при участии рестораторов.

«И буквально перед началом этой встречи мы его утвердили. Он детально описывает рецептуру 133 блюд — от борща до кулебяк», — отметил Алиханов.

Он добавил, что стандарт создан не с целью все зарегулировать, он дает ориентир, гарантирующий потребителю подлинность и высокое качество.

В проекте документа, размещенном на сайте Минпромторга, упомянули блины, бараний бок с кашей и калитки.

«Более того, мы выступили с инициативой внедрить „русский завтрак“ в отелях, пансионатах и кафе», — напомнил министр. По его словам, взвешенный потребительский патриотизм может принести пользу отечественным сельхозпроизводителям.