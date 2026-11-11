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    Глава Минпромторга сообщил об утверждении ГОСТа на русскую кухню

    Фото: 360.ru

    Росстандарт утвердил ГОСТ на русскую кухню сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов на Международном форуме «Всемирный день качества — 2026». Его процитировал ТАСС.

    Он рассказал, что документ разрабатывали последние два года при участии рестораторов.

    «И буквально перед началом этой встречи мы его утвердили. Он детально описывает рецептуру 133 блюд — от борща до кулебяк», — отметил Алиханов.

    Он добавил, что стандарт создан не с целью все зарегулировать, он дает ориентир, гарантирующий потребителю подлинность и высокое качество.

    В проекте документа, размещенном на сайте Минпромторга, упомянули блины, бараний бок с кашей и калитки.

    «Более того, мы выступили с инициативой внедрить „русский завтрак“ в отелях, пансионатах и кафе», — напомнил министр. По его словам, взвешенный потребительский патриотизм может принести пользу отечественным сельхозпроизводителям.

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