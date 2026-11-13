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    В ФНПР рассказали, кто может перейти на короткую рабочую неделю

    ФНПР: на короткую рабочую неделю могут перейти сотрудники проектной деятельности

    Фото: РИА «Новости»

    Переход на четырехдневную рабочую неделю наиболее реалистичен в сферах, где результат труда больше зависит от продуктивности работника, чем от количества часов, проведенны на рабочем месте. Об этом заявил РИА «Новости» председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев.

    «Это может быть значительная часть офисной, проектной, аналитической работы, IT-сфера, отдельные административные и инженерные функции», — пояснил глава ФНПР.

    На многих производствах рабочее время можно сократить за счет автоматизации, выпуская тот же объем продукции за меньший срок.

    Сложнее это сделать там, где действует непрерывный цикл или требуется круглосуточное обслуживание, например, в энергетике, металлургической, химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Но и здесь можно сократить рабочие часы, совершенствуя сменные и гибкие графики.

    Ранее социолог Яков Якубович рассказал, почему четырехдневная рабочая неделя эффективна не везде.

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