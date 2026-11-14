Детские пособия автоматически проиндексируют с 1 января

Единое пособие на детей проиндексируют на 6,8% с 1 января 2027 года. Об этом рассказала ТАСС первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Дарья Лантратова.

«Никаких заявлений писать не нужно, все произойдет автоматически», — отметила депутат. Гражданам, которые уже получают пособие, с нового года просто будут платить больше, добавила она.

Лантратова напомнила, что право на выплату есть у семей, чей доход на одного человека не превышает прожиточный минимум. При этом фонд учитывает уровень доходов, имущество и причины, по которым кто-то из взрослых не получает заработок.

Ранее в Мособлдуме сообщили, что в 2027 году подмосковным парам, прожившим в браке более 50 лет и отмечающим юбилей, направят единовременные выплаты. Получателями пособия смогут стать свыше 14 тысяч семей, бюджет составил свыше 79 миллионов рублей.