360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Детские пособия автоматически проиндексируют с 1 января

    Депутат Лантратова: единое пособие проиндексируют с 1 января автоматически

    Фото: РИА «Новости»

    Единое пособие на детей проиндексируют на 6,8% с 1 января 2027 года. Об этом рассказала ТАСС первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Дарья Лантратова.

    «Никаких заявлений писать не нужно, все произойдет автоматически», — отметила депутат. Гражданам, которые уже получают пособие, с нового года просто будут платить больше, добавила она.

    Лантратова напомнила, что право на выплату есть у семей, чей доход на одного человека не превышает прожиточный минимум. При этом фонд учитывает уровень доходов, имущество и причины, по которым кто-то из взрослых не получает заработок.

    Ранее в Мособлдуме сообщили, что в 2027 году подмосковным парам, прожившим в браке более 50 лет и отмечающим юбилей, направят единовременные выплаты. Получателями пособия смогут стать свыше 14 тысяч семей, бюджет составил свыше 79 миллионов рублей.

    Читайте также

    Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком превысит 95 тысяч рублей

    Как выбрать вкусную и свежую хурму. Новый международный ГОСТ определил главные требования

    Соцфонд раскрыл, как повысится фиксированная часть пенсии в 2027 году

    Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком превысит 95 тысяч рублей

    Как выбрать вкусную и свежую хурму. Новый международный ГОСТ определил главные требования

    Соцфонд раскрыл, как повысится фиксированная часть пенсии в 2027 году