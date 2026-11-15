Три бизнесмена лишились статуса миллиардеров из-за скандала с главой Nvidia

Из-за падения акций Nvidia на фоне скандала вокруг экс-главы корпорации Дженсена Хуанга семь крупных инвесторов потеряли до трети своего состояния. Об этом сообщил Forbes .

Капитализация Nvidia 6 октября достигла рекордных значения, а спустя три дня основателя компании обвинили в любовной связи с китаянкой, которую подозревают в шпионаже. С тех пор акции компьютерного гиганта просели на 31%.

Сам Хуанг, будучи крупнейшим акционером корпорации, потерял 62 миллиарда долларов, сейчас его состояние оценивают в 145 миллиардов.

Совокупный капитал шести других нынешних и бывших руководителей уменьшился на 5,6 миллиардов — приблизительно до 21 миллиарда. Трое из них, финансовый директор Колетт Кресс, член совета директоров Брук Сьюэлл и бывший исполнительный вице-президент по глобальным операциям Джей Пури, вовсе перестали быть миллиардерами.

Ранее Хуанга сместили с поста руководителя компании. Подробнее о развитии ситуации — в материале 360.ru.