Правительство поможет пострадавшим от атак ВСУ продавцам Ozon и Wildberries

Теперь компенсации будут выплачивать продавцам Ozon и Wildberries, потерпевшим ущерб не только от атак беспилотников, но и от РСЗО и любых ракет. О новом постановлении сообщил пресс-центр правительства.

Для предпринимателей, работающих сразу на двух площадках, при расчете компенсации учтут совокупный ущерб.

Как и прежде, поддержку получат ИП и компании, сумма потерь которых превышает 5% годового дохода. Если бизнес зарегистрировали после 1 декабря 2025-го, то сравнивать ущерб с размером выручки не понадобится.

Кроме того, маркетплейсы обязали быстрее предоставлять в ФНС и в территориальные органы страховщика списки пострадавших предпринимателей.

«Теперь их нужно будет направлять не позднее пятого числа каждого месяца вместо установленного ранее 10-го числа», — отметили в кабмине.

Ранее Ozon оценил убытки от атак беспилотников ВСУ в 30,1 миллиарда рублей. В расчет вошли ущерб по товарам для продажи, основным средствам и прочее.