Предпринимателей Подмосковья пригласили на курс «ИИ для бизнеса»

Минэкономразвития России, Корпорация МСП, Сбер и Яндекс запустили обучающий курс «ИИ для бизнеса». Об этом сообщило Министерство инвестиций Подмосковья.

Курс доступен на цифровой платформе МСП.РФ и в информационной экосистеме «Мой бизнес». Полный курс по искусственному интеллекту с получением сертификата можно пройти на платформе МСП.РФ, трансляции прямых эфиров идут в сообществе «Мой бизнес — малый бизнес» во «Вконтакте».

«Искусственный интеллект сегодня является одним из ключевых инструментов повышения производительности бизнеса. По данным различных исследований, от 30 до 50% владельцев малого бизнеса уже используют ИИ для развития своих компаний», — отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Курс включает вводный прямой эфир и четыре практических вебинара. На них расскажут об экономике внедрения ИИ и оценке эффекта, затрат и рисков до старта, о причинах, по которым внедрение может не окупиться, и о том, как правильно посчитать эффект от использования. Отдельные вебинары посвятят задачам, которые можно передать ИИ, оптимизации функций сотрудников, юридическим аспектам применения ИИ и маркетингу, включая создание презентации без дизайнера.

Первый вводный эфир состоится 24 ноября. Курс рекомендован владельцам, управляющим и специалистам компаний, а также тем, кто только планирует создать свой бизнес.

По данным исследования Минэкономразвития и Корпорации МСП, обучение по организации бизнес-процессов с помощью ИИ стало самой востребованной темой у предпринимателей на платформе МСП.РФ в 2026 году. Следом по популярности идет обучение маркетингу и продажам для повышения эффективности привлечения клиентов.