360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Предпринимателей Подмосковья пригласили на курс «ИИ для бизнеса»

    Сгенерировано с помощью ИИ
    Фото: Сгенерировано с помощью ИИ

    Минэкономразвития России, Корпорация МСП, Сбер и Яндекс запустили обучающий курс «ИИ для бизнеса». Об этом сообщило Министерство инвестиций Подмосковья.

    Курс доступен на цифровой платформе МСП.РФ и в информационной экосистеме «Мой бизнес». Полный курс по искусственному интеллекту с получением сертификата можно пройти на платформе МСП.РФ, трансляции прямых эфиров идут в сообществе «Мой бизнес — малый бизнес» во «Вконтакте».

    «Искусственный интеллект сегодня является одним из ключевых инструментов повышения производительности бизнеса. По данным различных исследований, от 30 до 50% владельцев малого бизнеса уже используют ИИ для развития своих компаний», — отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

    Курс включает вводный прямой эфир и четыре практических вебинара. На них расскажут об экономике внедрения ИИ и оценке эффекта, затрат и рисков до старта, о причинах, по которым внедрение может не окупиться, и о том, как правильно посчитать эффект от использования. Отдельные вебинары посвятят задачам, которые можно передать ИИ, оптимизации функций сотрудников, юридическим аспектам применения ИИ и маркетингу, включая создание презентации без дизайнера.

    Первый вводный эфир состоится 24 ноября. Курс рекомендован владельцам, управляющим и специалистам компаний, а также тем, кто только планирует создать свой бизнес.

    По данным исследования Минэкономразвития и Корпорации МСП, обучение по организации бизнес-процессов с помощью ИИ стало самой востребованной темой у предпринимателей на платформе МСП.РФ в 2026 году. Следом по популярности идет обучение маркетингу и продажам для повышения эффективности привлечения клиентов.

    Читайте также

    Более 2 тысяч человек прошли МРТ на новом аппарате в Коломне

    Межрегиональный турнир по русскому боевому искусству прошел в Химках

    Звание «Почетный донор» присвоили 5 жителям Химок в 2026 году

    Входную группу ДК «Луговая» обновили в Лобне

    Первенство по мас-рестлингу прошло в гимназии № 56 в Люберцах

    Мособлводоканал провел 164 работы на сетях водообеспечения в октябре

    Студент из Дмитрова занял второе место на чемпионате «Абилимпикс»

    Свыше 34,5 тысячи человек посетили маркеты «100% Подмосковье» с начала года

    Еще 199 земельных участков и объектов выставили на торги в Подмосковье

    Участок на торгах в подмосковье

    «Молодая гвардия» в Богородском округе отметила 21‑летие

    Противопожарные работы завершили в лесах Подмосковья

    Противогололедную обработку провели в микрорайоне Планерная в Химках