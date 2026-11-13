Сегодня 13:44 Максим Орешкин анонсировал Январские Экспертные встречи на Алтае Экономика

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Январские Экспертные встречи, на которых специалисты из разных стран обсудят будущее мировой экономики, технологий и общества, состоятся в начале 2027 года в Манжероке Республики Алтай. О предстоящем мероприятии рассказал заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин во время открытия III Международного симпозиума «Создавая будущее» в Национальном центре «Россия».

Январские встречи станут частью Открытого диалога «Будущее мира. Новая платформа глобального роста» — международной дискуссионной площадки, созданной по поручению президента России Владимира Путина. Проект объединяет специалистов из разных стран для обсуждения перспектив мировой экономики, развития технологий и изменений в обществе. В Манжероке участники сосредоточатся на том, как эти процессы могут повлиять на жизнь людей в ближайшие годы.

Как обычно, мы проведем Январские Экспертные диалоги. В этом году они состоятся в Республике Алтай, в Манжероке. Там мы проведем стратегический разговор о том, как в ближайшее время будут меняться экономика, технологии и общество. Максим Орешкин заместитель руководителя администрации президента России

Заместитель руководителя администрации президента подчеркнул, что Открытый диалог развивается сразу в нескольких форматах, позволяя представителям разных государств обмениваться идеями и совместно искать решения актуальных проблем. «Мы хотим слышать каждого и хотим, чтобы происходило горизонтальное общение экспертов и специалистов со всего мира. С удовольствием предоставляем эту площадку для таких дискуссий», — добавил он. Новый этап международного диалога Во время выступления Орешкин также объявил о начале приема заявок на третий цикл Открытого диалога. К участию пригласили авторов из разных стран независимо от их профессиональной деятельности и культурной принадлежности. Главной темой нового этапа станет положение человека в стремительно меняющемся технологическом мире.

Предлагаем авторам сделать упор на четырех направлениях: «Развитие человека», «Управление здоровьем», «Жизнь вокруг нас» и «Контент в новую эпоху». Именно они показывают, как человек будет жить в новом технологическом мире, который меняется вокруг нас. Самые яркие идеи, как всегда, станут основой нового доклада по итогам цикла. Максим Орешкин

Авторы наиболее интересных предложений получат возможность представить результаты своей работы на очной встрече в Москве в апреле 2027 года. Более 1600 работ из 100 стран По словам Орешкина, за два года существования проекта заметно расширилась география его участников. В этом сезоне организаторы получили более 1600 эссе из 100 государств. Работы подготовили на 20 языках, а для личного обсуждения предложенных идей в российскую столицу приехали 102 автора из 43 стран. Путин отметил значение международного сотрудничества Участников, организаторов и гостей симпозиума поприветствовал президент Российской Федерации Владимир Путин. Он подчеркнул, что предложения, выдвинутые во время предыдущих встреч, уже получают практическое применение.

Открытый диалог — это пространство, объединяющее людей, готовых предлагать смелые, нестандартные идеи и решения. Здесь рождаются совместные проекты, завязываются перспективные деловые контакты. Владимир Путин президент России

Путин обратил внимание на международный характер мероприятия, собравшего представителей научного сообщества, бизнеса и творческих индустрий из России и более чем 100 зарубежных государств, включая страны БРИКС, СНГ и ШОС. Президент выразил надежду, что участники смогут выработать предложения по развитию мировой экономики, науки и социальной сферы, а результаты обсуждений будут способствовать международному сотрудничеству, безопасности и прогрессу. III Международный симпозиум «Создавая будущее» проходит 12 и 13 ноября 2026 года в Национальном центре «Россия» в Москве. В этом году мероприятие объединило более восьми тысяч участников из 109 стран, среди которых государственные деятели, ученые, исследователи, руководители крупных компаний, представители общественных организаций, креативных индустрий и молодые специалисты. Программа симпозиума включает три тематических направления: «Человек и ценности», «Прогресс» и «Культура и искусство». Главный акцент сделан на нетворкинге и налаживании связей, а также на расширении креативных и молодежных форматов. Симпозиум проводится по поручению президента России в рамках Десятилетия науки и технологий. Он входит в международную экосистему Открытого диалога «Будущее мира. Новая платформа глобального роста», которая также реализуется Национальным центром «Россия».