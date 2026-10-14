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    Депутат Гаврилов объяснил, как регионы регулируют установку дачных заборов

    Федерального запрета на глухие заборы между дачными участками нет. Перед установкой нужно проверить региональные нормы, рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, сообщает RT.

    Гаврилов пояснил, что свод правил СП 53.13330.2019 для садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) рекомендует прозрачные ограждения высотой 1,2–1,8 м. Глухие конструкции допускаются с письменного согласия соседа и одобрения правления.

    В Московской области высота забора ограничена 2 м. В Москве и Подмосковье глухие ограждения допускаются со стороны улиц, а между участками рекомендуются прозрачные.

    По словам депутата, демонтаж возможен только по решению суда при доказанном существенном затенении, перекрытии более 50% солнечного света, нарушении вентиляции или выходе за границы участка.

    Гаврилов подчеркнул, что устав СНТ не может ограничивать конституционное право собственности. Для владельцев, не состоящих в товариществе, его требования к заборам необязательны.

    Депутат посоветовал письменно согласовать глухой забор с соседом. Существующие ограждения не требуют срочного сноса: нужны доказанный в суде ущерб соседу и вступившее в силу решение.

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