Пулково принял 23 самолета на запасной аэродром из-за ограничений в Москве

Аэропорт Пулково принял 23 воздушных судна, которые перенаправили на запасной аэродром из-за ограничений в аэропортах Москвы и Московской области. Об этом сообщила пресс-служба оператора аэропорта — компании «Воздушные ворота Северной столицы».

По состоянию на 09:00 в Пулкове оставались четыре самолета из числа принятых на запасной аэродром. Кроме того, вылет 14 воздушных судов задерживался более чем на два часа.

В пресс-службе подчеркнули, что аэропорт продолжает работать в штатном режиме. С пассажирами взаимодействуют представители авиакомпаний, которые оказывают им необходимую помощь в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Сотрудники аэропорта и авиаперевозчики принимают меры, чтобы как можно быстрее восстановить расписание полетов.

Ранее Росавиация объявила о снятии ограничений в четырех столичных аэропортах.