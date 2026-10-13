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    Депутат Чаплин объяснил, когда продажа квартиры требует согласия супруга

    Депутат Чаплин: суд может признать личное жилье общим после крупных вложений

    Для продажи, обмена или дарения жилья, купленного в браке на общие деньги, нужно нотариальное согласие второго супруга. Об этом рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин, сообщает RT.

    Правило действует независимо от того, кто указан собственником в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Личной недвижимостью владелец вправе распоряжаться без согласия супруга.

    К личному имуществу относятся квартиры, купленные до брака, полученные в дар, по наследству или по другой безвозмездной сделке. Такой статус также могут устанавливать брачный договор или соглашение о разделе имущества.

    Добрачную покупку подтверждают договор, сведения из ЕГРН и свидетельство о заключении брака: их даты нужно сопоставить. Для подаренного жилья нужен договор дарения, для унаследованного — свидетельство о праве на наследство.

    Чаплин пояснил, что суд может признать личную квартиру совместной собственностью, если общие вложения существенно увеличили ее стоимость.

    Переход права могут зарегистрировать без согласия супруга, но в ЕГРН внесут специальную отметку. Супруг вправе оспорить сделку в течение года с момента, когда узнал или должен был узнать о ней.

    Перед сделкой депутат рекомендовал проверить дату и основание приобретения, источник оплаты и при совместной собственности оформить согласие у нотариуса.

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