Американка вырастила кабачок весом 77 кг и попала в Книгу рекордов Гиннесса

Жительница штата Мэн Сара Уитти попала в Книгу рекордов Гиннеса, вырастив гигантский кабачок весом 77,1 килограмма. Об этом сообщило издание People .

Уитти установила даже два рекорда. Ее гигантский кабачок побил как рекорд США в 69 килограммов, так и рекорд Северной Америки в 74 килограммов, который ранее принадлежал Канаде.

В прошлом году американка побила те же рекорды, но тогда ее кабачок из-за небольшой трещины дисквалифицировали. Как отметили в Ассоциации производителей тыквы штата Мэн, гигантские кабачки раскалываются примерно в 75% случаев.

Сама Уитти отпраздновала победу, опубликовав фото с кабачком на своей странице в TikTok. Она также дала ему новому рекордсмену.

«Секретариат — новый рекордсмен Северной Америки среди кабачков (цукини)!» — написала она.

Ранее подмосковный школьник вырастил гигантскую тыкву весом 156 килограммов.