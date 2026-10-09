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    Американка вырастила кабачок весом 77 кг и попала в Книгу рекордов Гиннесса

    Фото: РИА «Новости»

    Жительница штата Мэн Сара Уитти попала в Книгу рекордов Гиннеса, вырастив гигантский кабачок весом 77,1 килограмма. Об этом сообщило издание People.

    Уитти установила даже два рекорда. Ее гигантский кабачок побил как рекорд США в 69 килограммов, так и рекорд Северной Америки в 74 килограммов, который ранее принадлежал Канаде.

    В прошлом году американка побила те же рекорды, но тогда ее кабачок из-за небольшой трещины дисквалифицировали. Как отметили в Ассоциации производителей тыквы штата Мэн, гигантские кабачки раскалываются примерно в 75% случаев.

    Сама Уитти отпраздновала победу, опубликовав фото с кабачком на своей странице в TikTok. Она также дала ему новому рекордсмену.

    «Секретариат — новый рекордсмен Северной Америки среди кабачков (цукини)!» — написала она.

    Ранее подмосковный школьник вырастил гигантскую тыкву весом 156 килограммов.

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