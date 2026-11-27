В Москве скончался бывший нарколог страны Евгений Брюн. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в окружении врача.

«Брюн скончался в Москве в кругу семьи на 77-м году жизни. Причиной стало онкологическое заболевание, которым он страдал в последние несколько лет своей жизни», — сообщило агентство.

Предположительно, прощание с Брюном пройдет в понедельник. Других деталей источник не сообщил.

Брюн при жизни выступал за массовую проверку школьников и студентов на запрещенные вещества. Также он поддерживал введение запрета на продажу детского шампанского.

В 2024 году Брюна приговорили к семи годам лишения свободы за мошенничество. Из колонии его освободили из-за тяжелого онкологического заболевания.

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