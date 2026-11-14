Женщина в Саратове 30 лет получала пенсию и соцпособия за мертвого мужа

Суд в Саратове вынес приговор 63-летней местной жительнице, которая 30 лет забирала пенсию и пособия за своего умершего мужа. Об этом сообщила прокуратура Волжского района Саратова в официальном телеграм-канале .

Суд признал женщину виновной в мошенничестве с выплатами в особо крупном размере (часть 4 статьи 159.2 УК России). Ей назначили четыре года условного срока с испытательным периодом на три года.

Деньги саратовчанке придется вернуть. За 30 лет, как подсчитало следствие, она получила от государства почти семь миллионов рублей лишних выплат.

Схему женщина придумала почти сразу после смерти мужа, он скончался в 1995 году. Саратовчанка просто не стала рассказывать об этом властям и не зарегистрировала факт смерти супруга в ЗАГС.

Ежемесячно на имя покойника приходила пенсия. Ему также причитались социальные пособия. Вычислить предприимчивую жительницу Саратова удалось только в январе 2025 года.

Следствие установило, что в аферу женщина вовлекла работников ближайшего к ее дому почтового отделения. При этом их личностей установить пока не удалось.

На почте жена усопшего показывала его старый паспорт и получала деньги. Так повторялось каждый месяц на протяжении 30 лет.

По закону, выплату пенсий государство прекращает с первого числа следующего после смерти человека месяца. Сейчас органы ЗАГС автоматически передают данные об умерших в Социальный фонд России. Когда саратовчанка придумала свою схему, единой цифровой базы еще не существовало.

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