Преподаватель переводчика Путина рассказала о его отношении к изучению языка

Переводчик президента России Владимира Путина Алексей Садыков еще во время учебы в вузе выделялся вниманием к языковым тонкостям и трудолюбием. Об этом РИА «Новости» рассказала декан факультета английского языка МГЛУ Ксения Голубина.

«Алексей всегда удивлял вдумчивым и бережным отношением к языку, умением упорно работать как в аудитории, так и самостоятельно», — отметила преподаватель.

По ее словам, будущий переводчик интересовался самыми разными аспектами английского: от правильного произношения и повседневной лексики до стилистических особенностей зарубежных СМИ и научного анализа текстов.

Голубина также вспомнила его дисциплинированность и стремление постоянно узнавать новое.

Кадры с Садыковым завирусились в Сети после встречи Путина с американской делегацией. Пользователи отметили его тембр голоса, взгляд, мимику и умение точно передать собеседнику интонации главы государства.