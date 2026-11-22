«От произношения до стиля». Преподаватель рассказала, чем переводчик Путина удивлял педагогов
Преподаватель переводчика Путина рассказала о его отношении к изучению языка
Переводчик президента России Владимира Путина Алексей Садыков еще во время учебы в вузе выделялся вниманием к языковым тонкостям и трудолюбием. Об этом РИА «Новости» рассказала декан факультета английского языка МГЛУ Ксения Голубина.
«Алексей всегда удивлял вдумчивым и бережным отношением к языку, умением упорно работать как в аудитории, так и самостоятельно», — отметила преподаватель.
По ее словам, будущий переводчик интересовался самыми разными аспектами английского: от правильного произношения и повседневной лексики до стилистических особенностей зарубежных СМИ и научного анализа текстов.
Голубина также вспомнила его дисциплинированность и стремление постоянно узнавать новое.
Кадры с Садыковым завирусились в Сети после встречи Путина с американской делегацией. Пользователи отметили его тембр голоса, взгляд, мимику и умение точно передать собеседнику интонации главы государства.