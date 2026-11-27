Скончался советник экс-президента США Билла Клинтона по России Строуб Тэлботт. Об этом сообщила газета The New York Times .

Тэлботту было 80 лет. Он начинал карьеру журналистом в корреспондентском пункте журнала Time. Он был знакомым Клинтона по Оксфордскому университету, и с начала 1990-х годов стал работать вместе с ним.

Сначала Тэлботт работал помощником в администрации по новым независимым государствам, а затем заместителем госсекретаря США.

На 87-м году жизни в середине ноября скончался экс-министр печати России, бывший зампред правительства Михаил Полторанин. Последние годы он тяжело болел, рассказал его сын.