В Петербурге найденные мужчиной 2 млн рублей признали его собственностью

Невский районный суд Санкт-Петербурга признал за местным жителем право собственности на найденные в ноябре 2025 года два миллиона рублей. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Истец 30 ноября 2025 года нашел в парке сумку с двумя миллионами рублей. Он тут же вызвал полицию.

Правоохранители попытались установить фактического владельца денег, но это не удалось. В марте истец подал в УМВД заявление о признании права собственности на находку, в мае получил отказ и обратился в суд.

«Довод ответчика о нарушении истцом требований статьи 227 ГК РФ суд не принимает, поскольку обязанность нашедшего вещь истцом была исполнена», — отметили в постановлении.

Судья указал, что Владимир сообщил о находке в полицию и не пытался ее утаить, о чем свидетельствуют материалы дела.

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