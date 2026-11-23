«Хочет стать Святой Русью». Лидер «Сорока сороков» заявил о пробуждении России
Кормухин указал на возрождение православных традиций
Многотысячные очереди к мощам демонстрируют, что Россия просыпается и хочет снова стать Святой Русью. Об этом в интервью Ксении Собчак заявил координатор движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин.
Он прокомментировал огромные очереди к мощам святителя Спиридона Тримифунтского и святого благоверного князя Димитрия Донского у храма Христа Спасителя.
«Такое большое количество людей говорит о том, что Россия просыпается от сна, Россия опять хочет стать Святой Русью», — подчеркнул он.
Кормухин добавил, что православная традиция «тихая» и деликатная. По его мнению, полностью понимают трепетность и глубину веры и то, зачем они идут к мощам, примерно 20% тех, кто стоит в очереди.
В интервью общественник также рассказал, зачем людям нужны святыни. По его словам, мощи и иконы — образы, своего рода окна в мир вечности. Через них человек может вымаливать заступничество и помощь.