Многотысячные очереди к мощам демонстрируют, что Россия просыпается и хочет снова стать Святой Русью. Об этом в интервью Ксении Собчак заявил координатор движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин.

Он прокомментировал огромные очереди к мощам святителя Спиридона Тримифунтского и святого благоверного князя Димитрия Донского у храма Христа Спасителя.

«Такое большое количество людей говорит о том, что Россия просыпается от сна, Россия опять хочет стать Святой Русью», — подчеркнул он.

Кормухин добавил, что православная традиция «тихая» и деликатная. По его мнению, полностью понимают трепетность и глубину веры и то, зачем они идут к мощам, примерно 20% тех, кто стоит в очереди.

В интервью общественник также рассказал, зачем людям нужны святыни. По его словам, мощи и иконы — образы, своего рода окна в мир вечности. Через них человек может вымаливать заступничество и помощь.