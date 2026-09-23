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    Бизнес-психолог Кольцова посоветовала согласовывать звонки в переписке

    Перед деловым звонком лучше написать собеседнику и договориться о разговоре, посоветовала бизнес-психолог Екатерина Кольцова, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

    Кольцова объяснила, что в современном бизнес-этикете принято заранее согласовывать телефонный разговор в переписке. По ее словам, неожиданный звонок человек может воспринять как нарушение личного пространства.

    Психолог отметила, что входящий звонок теперь нередко связывают либо с чем-то критически важным, либо со спамом. Поэтому собеседника лучше предупредить заранее.

    На общение с друзьями и близкими это правило не распространяется, уточнила Кольцова. Им можно прямо сказать, что сейчас нет времени на разговор.

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