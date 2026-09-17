Проект «Атом». Что известно об уникальном электромобиле, который станут выпускать в Москве

Долгожданный российский электромобиль «Атом» пошел в серию. Сборка уникального кроссовера уже началась на заводе «Москвич». Проект прошел полный цикл — от концепта до испытаний в Арктике. Чем уникальна новинка, сколько стоит «Атом» и как он устроен — в материале 360.ru.

Что такое электромобиль «Атом»

На конвейерах завода «Москвич» — долгожданное пополнение. Название модели «Атом» было у всех на слуху последние пять лет. За это время автомобиль преодолел длинный путь: инженерные изыскания, сертификационные испытания 2025 года, штучные демонстрационные экземпляры и, наконец, полноценная серия.

Производство на «Москвиче» организовано по технологии практически полного цикла. В столице выполняются:

сварка кузовных узлов;

окраска и антикоррозийная обработка;

финальная сборка;

тонкая регулировка механических узлов и бортовой электроники.

Как устроен «Атом»

В одном компактном и симпатичном кроссовере инженеры объединили технологические решения со всей России. Конструкцию кузова разработал изначальный инициатор проекта — компания «Кама» из Набережных Челнов. Одним из инвесторов выступил гендиректор «КамАза».

Главная архитектурная особенность кузова «Атома» — распашные двери и отсутствие центральной боковой стойки. Благодаря этому посадка и высадка пассажиров происходят так же комфортно, как в представительском лимузине.

Такое решение не повлияло на жесткость конструкции. «Атом» превосходно прошел краш-тесты, уровень безопасности электромобиля очень высок — сопоставим со стандартами атомной отрасли.