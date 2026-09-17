Проект «Атом». Что известно об уникальном электромобиле, который станут выпускать в Москве
Долгожданный российский электромобиль «Атом» пошел в серию. Сборка уникального кроссовера уже началась на заводе «Москвич». Проект прошел полный цикл — от концепта до испытаний в Арктике. Чем уникальна новинка, сколько стоит «Атом» и как он устроен — в материале 360.ru.
Что такое электромобиль «Атом»
На конвейерах завода «Москвич» — долгожданное пополнение. Название модели «Атом» было у всех на слуху последние пять лет. За это время автомобиль преодолел длинный путь: инженерные изыскания, сертификационные испытания 2025 года, штучные демонстрационные экземпляры и, наконец, полноценная серия.
Производство на «Москвиче» организовано по технологии практически полного цикла. В столице выполняются:
- сварка кузовных узлов;
- окраска и антикоррозийная обработка;
- финальная сборка;
- тонкая регулировка механических узлов и бортовой электроники.
Как устроен «Атом»
В одном компактном и симпатичном кроссовере инженеры объединили технологические решения со всей России. Конструкцию кузова разработал изначальный инициатор проекта — компания «Кама» из Набережных Челнов. Одним из инвесторов выступил гендиректор «КамАза».
Главная архитектурная особенность кузова «Атома» — распашные двери и отсутствие центральной боковой стойки. Благодаря этому посадка и высадка пассажиров происходят так же комфортно, как в представительском лимузине.
Такое решение не повлияло на жесткость конструкции. «Атом» превосходно прошел краш-тесты, уровень безопасности электромобиля очень высок — сопоставим со стандартами атомной отрасли.
Сердце от «Росатома» и проверка Арктикой
Ключевым технологическим партнером проекта выступил «Росатом». Инженеры госкорпорации разработали уникальные аккумуляторные батареи, обеспечивающие «Атому» запас хода от 500 до 600 километров.
Батарейный блок интегрирован под днище автомобиля. Это позволило получить абсолютно плоский пол в салоне и дополнительно повысить жесткость кузовного каркаса.
Термический кожух надежно защищает аккумуляторы от критических температур: батарея не теряет емкость даже в лютые морозы.
Проверку экстремальным холодом предсерийный «Атом» прошел летом 2025 года: электромобиль совершил экспедицию по Арктике на борту атомного ледокола «50 лет Победы».
Мощный электромобиль
Конструкция «Атома» значительно отличается от прежних отечественных экспериментов (будь то электрические ВАЗы 1980-х, ELLada 2013 года, e-Largus или e-Niva), где бензиновый двигатель просто меняли на электродвигатель с сохранением прежней трансмиссии.
«Атом» спроектирован с чистого листа:
- Привод: задний (редкая схема для современных серийных электромобилей этого класса).
- Мощность: электродвигатель на 204 л. с. зафиксирован непосредственно на задней оси.
- Динамика: разгон до 100 километров в час занимает 7–8 секунд.
- Компоновка: расположение мотора на оси позволило сохранить свободным багажник (вмещает до четырех больших сумок), а под передним капотом отдельно размещена вспомогательная электроника.
Цифровой штурвал и умный салон
Салон «Атома» ориентирован на максимальную цифровую интеграцию. Вместо традиционного рулевого колеса установлен руль-штурвал с встроенным сенсорным дисплеем.
Через экран штурвала осуществляется управление мультимедийной системой, боковыми зеркалами и климат-контролем.
В электромобиле предусмотрены голосовой ассистент, шесть подушек безопасности, а также широкие возможности дистанционного управления через мобильное приложение.
Версии, цены и инфраструктура
«Атом» будет выпускаться в пяти цветах кузова и в двух ключевых модификациях — пассажирской и полугрузовой. В первом варианте электромобиль получит стандартную пятиместную компоновку.
Во втором — только задний диван. Рядом с водителем разместят дополнительное грузовое отделение. Это удобно для такси, доставки курьерских грузов и перевозки детских колясок.
Предзаказы на электромобиль принимались еще с 2023 года (депозит составлял 150 тысяч рублей). Розничная стоимость автомобиля составляет около четырех миллионов рублей (с учетом субсидий по госпрограмме льготного автокредитования — около трех миллионов рублей).
Первые покупатели начали получать готовые автомобили с апреля 2026 года.
Новинка сразу заходит на подготовленную инфраструктуру. «Росатом» уже построил 300 быстрых зарядных станций в 16 регионах России, а в разработке находятся даже мобильные роботы-зарядчики.
В финансировании и поддержке проекта также принимают участие РФПИ, ПСБ, ВЭБ.РФ и правительства регионов. Ожидается, что «Атом» будет активно востребован в каршеринге, таксопарках, службах доставки и государственных автопарках.