Биолог Слынько предупредила об опасности фумигаторов для детей и астматиков

Фумигаторы и таблетки от комаров могут раздражать дыхательные пути детей, аллергиков и людей с астмой. Для борьбы с насекомыми дома лучше использовать электрическую ловушку или пылесос, сообщает RT .

Доцент кафедры биологии, ветсанэкспертизы и биобезопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько объяснила, что борьба с осенними комарами требует мер на уровне всего дома и в отдельных квартирах. Мелкие сетки на вентиляционных отверстиях снижают риск проникновения насекомых из подвала. Но комары также могут попасть внутрь через щели, двери и открытые окна.

Еще одна важная мера — устранить сырость в подвале. Стоячая вода позволяет комарам размножаться круглый год. Если управляющая компания бездействует, жильцам стоит настаивать на осушении подвала и дезинсекции.

При появлении комаров в квартире Слынько советует по возможности обходиться без химических средств. Фумигаторы и таблетки могут раздражать дыхательные пути, особенно у детей, аллергиков и людей с астмой. Более безопасные способы — электрическая ловушка и пылесос.

При выборе репеллента эксперт рекомендует обращать внимание на средства с ДЭТА или пикаридином. Наносить их можно на одежду или открытые участки кожи, избегая ран и слизистых. Средства с ДЭТА не следует наносить на синтетику и пластик.