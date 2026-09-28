Мошенники стали использовать в преступных схемах данные о работе и СНИЛС

Преступники начали использовать сведения о месте работы граждан и номер СНИЛС. Мошенники создают фальшивые рабочие чаты и запускают многоступенчатые схемы обмана, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ведомстве уточнили, что с помощью номера СНИЛС аферисты пытаются внушить жертве, что ее учетные записи скомпрометировали. Данные о месте работы злоумышленники используют, чтобы реализовать сценарии с фейковыми рабочими чатами и классические схемы с переводами.

В МВД добавили, что преступники для создания цифрового портрета жертвы могут использовать в своих целях данные, которые на первый взгляд кажутся безобидными.

Ранее клинический психолог Светлана Колобова призвала родителей проводить с детьми беседы по поводу мошенников. По ее словам, ребенку необходимо объяснить, что нельзя называть коды из СМС и переводить деньги незнакомым людям.