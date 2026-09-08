Осенний сезон сбора урожая малины открыли в Луховицах

В хозяйстве «Русская ягода» в Луховицах продолжается сбор осеннего урожая малины. Ремонтантный сорт начали собирать в начале сентября, завершить работы планируют к 10 октября.

Под малину в хозяйстве отведено два гектара. По предварительным оценкам, за сезон с этой площади рассчитывают получить от 25 до 30 тонн ягод. Около 70% урожая уже забронировано для дальнейших продаж.

При сборе осенней малины особое внимание уделяют степени зрелости ягод. Работникам необходимо определить подходящий момент, чтобы снять их с куста и сохранить внешний вид и вкусовые качества продукции.

«Сельское хозяйство — достаточно рискованный вид деятельности. Но благодаря сплоченной команде, агроному, бригадиру и высококвалифицированным сборщикам, которые знают, в какой момент и какой зрелости должна быть ягода, мы получаем хороший результат», — рассказал генеральный директор ООО «Русская ягода» Иван Рябинин.

Общая площадь хозяйства составляет 65 гектаров. Помимо малины, здесь выращивают садовую землянику и голубику. Продукцию поставляют в торговые сети Москвы и Московской области.